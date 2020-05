05 de Mayo, 47 años sin Daimo Bojanich

Excelente caminador, velocista nato siempre con Ford.

Gano dos carreras dentro del TC, Chaco del 48 y la vuelta de Cuyo.

Fue 5º en la Bs. As. -Caracas y 2º en el regreso detrás de Oscar Galvez.

En la estadística general de esa carrera hubiera sido segundo en la general.

Se gano el mote de » El bueno» después de levantar de un arroyo a Lorenzo Varoli en la Bs. As Caracas (adjunto telegrama)

Gran deportista y prospero empresario para el pueblo, gracias a el se instalaron la Estación de Servicio YPF que lleva su nombre, la Agencia Ford y la Agencia Renault, como así también una rectificadora de motores y una fabrica de Silos (El 70 ) el numero con el que corrió la Caracas.

Ganador de etapas de Grandes Premios ( en el barro especialista y también en montaña) se codeo con los grandes de la época, Juan y Oscar Galvez Fangio, Ciani, Musso, Marimon, Krusse, Blanco, Rissatti etc y fue Socio Fundador de la ACTC (presidida por Plinio Rosseto el 1º presidente).

Casado dos hijas.

Murió un 5 de mayo de 1973 en un accidente en la ruta.

Acérrimo defensor del viejo TC, apretón de manos era palabra sagrada, la ayuda al camarada lo primero.

Sobrenombres » Ruso» «El Bueno»







Fuente: cupecitas.com.ar