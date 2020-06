22 es el nuevo numero de positivos para covid-19

En la mañana de hoy el comite de crisis a traves de la Dr. Anabel Piquer confirmo que el nuevo numero de confirmados para positivos de covid-19 es de 22.

En la noche del martes se habían confirmado 12 pero hoy ese numero asciende a 22, estos 10 nuevos contagios serian contacto estrecho con los empleados de Granja Tres Arroyos que dieron positivo.

Aun asi con este numero, Senasa Nacional y el Municipio autoriza la apertura de Granja Tres Arroyos en algunos sectores que hasta el momento no tienen casos.

Esperemos que nos equivoquemos, pero a este paso vamos muy mal, los números siguen en aumento, mucha gente no toma conciencia y los controles para evitar la circulación innecesaria no se ven, la gente no toma conciencia.