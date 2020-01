Javier Iguacel le contestó a Cristina Kirchner: «Me indigna mucho lo de la ruta 9

El exsecretario de Energía de la Nación Javier Iguacel participó anoche de Terapia de noticias, programa emitido por LN+, y se refirió a los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sobre el estado de la ruta provincial 9. La exjefa pidió ayer que Nación se haga cargo de la obra que fue pagada a Austral Construcciones cuando el kirchnerismo gobernaba el país.

«Me genera indignación el saber que ya está paga», opinó Iguacel. El exsecretario del gobierno de Mauricio Macri insistió en la importancia de resolver la corrupción en la Argentina y consideró que no es exclusivamente un problema del período kirchnerista. «Es como un cáncer, empieza a hacer metástasis, contamina todo y los que tienen que tomar decisiones por el bien público las toman para su bien personal», describió. «Esta ruta es un ejemplo categórico de esto».

Fueron casi $525 millones lo que el gobierno de Cristina Kirchner le pagó a la empresa de Lázaro Báez, que dejó inconclusa y en mal estado el enripiado de la ruta 9.

«En esa obra 52 días después de haber sido adjudicada en tiempo récord se le pagó el 37% de la obra, sin haber movido una piedra. Están todas las pruebas. En un contexto inflacionario, el recibir toda esa plata antes de arrancar -aunque después hubiese hecho la ruta- igual es corrupción, es una manera de hacer trabajar la plata y no haber competido contra otros», sostuvo Iguacel.

Además, el exfuncionario cuestionó los dichos de la vicepresidenta con relación a las prioridades que debe tomar la gestión actual. «Se trata de una ruta provincial, no nacional. ¿Qué hace la provincia con el dinero de la provincia? Con un tránsito ínfimo, mientras que en la ruta 8 se sigue matando gente. ¿Qué es prioridad?», se preguntó.

Y enfatizó: «Es importante que hablemos con la verdad en la Argentina. Hasta que no resolvamos el tema de la corrupción no vamos a salir adelante».

Vaca Muerta

Iguacel, exsecretario de Energía e Ingeniero en Petróleo, analizó la situación del yacimiento Vaca Muerta. «Es muy preocupante», dijo.

Vaca Muerta hoy está parada y los analistas dicen que hasta que no se reestructure la deuda no se va a reactivar. «Está frenadísima. Bajó la mitad, hay 2000 despidos, las pymes están colapsadas. Es muy preocupante: que lo que puede ser una de las turbinas que saque a la Argentina adelante, la puede hundir, porque al generar una expectativa grande que después no se cumple es peor», analizó.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-iguacel-le-contesto-cristina-kirchner-me-nid2328877