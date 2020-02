Juncos tienen a Baltazar Leguizamón en carpeta

El argentino dueño del Juncos Racing, considera al pibe como una opcion para Indy Lights. Detalló los planes 2020, la prioridad las 500 Indy y no siguen en IMSA.

DESDE SU OFICINA EN INDIANÁPOLIS…

en el estupendo complejo del Juncos Racing, desde donde se visualiza el mítico Indianápolis Motor Speedway, hogar de las célebres 500 Millas, visionauto conversó con Ricardo Juncos. Ante el comienzo de la temporada, Juncos detalló sus planes y como transita el día a día en forma vertiginosa para concretarlos.

«Así es, me encuentro trabajando a full todos los días, para cerrar distintos temas con potenciales sponsors, con pilotos, con empresas de marketing que son tan preponderantes en el automovlismo actual. Por primera vez en 12 años no he podido finiquitar acuerdos con pilotos y patrocinantes como sabía hacerlo en cada mes de octubre del año anterior, no están faciles las cosas en el automovilismo norteamericano, y no sólo para nosostros», comentó el argentino aficando en Indianápolis.

«¿A que se deben las dificultades?, bueno, -pormenorizó Juncos– hay un cúmulo complejo de factores por resolver, aparte de los patrocinios, como resultan ser los reglamentos, los motores, cajas de velocidades, diversos elementos y su calidad, desde ya los costos, la logística, el personal; todo requiere mucho y proundo estudio para todos los equipos y hay categorías que no han sabido dar respuestas. Por eso no es fácil cerrar presupuestos y apoyos ya sea en Indy Pro2000 (ex Pro Mazda) en Indy Lights donde el año pasado volvieron a haber muy pocos autos y este año da la impresión que podría darse algo parecido, en fin. Como te comento, pienso que influyen los errores cometidos a nivel de la dirigencia de la categorías que no enfocaron el camino correcto para el automovilismo actual y asi las categorías perdieron fuerza. La excepción es Indycar, que en los dos o tres ultimos años ha crecido mucho, se ha puesto mas competitiva, atrayente y ni hablar lo que sucede en las 500 Millas de Indianápolis»

-Ante el panorama que trazás, ¿A que le apuntás como prioridad este año?

-Mirá, mi principal foco está puesto en correr las 500 Indy, para eso también desde ya, estoy en negociaciones con empresas para lograr patrocinios; nosotros como Juncos Racing vivimos en 2019 una experiencia inolvidable, cuando conseguimos la clasificación entre los 33 pilotos habilitados para la carrera con Kyle Kaiser y dejando afuera nada menos que a Fernando Alonso. Fue de alto impacto no sólo para elJuncos Racing lo que sucedió, sino que originó una gran repercusión. Por eso este año nos hemos propuesto estar de nuevo en las 500, y hacer un papel bueno como teníamos todo para conseguirlo en 2019 de no haber sido por el accidente en los entrenamienos en el que se destruyó el auto que habíamos preparado especial para las 500, y por lo cual luego en un trabajo titánico conseguimos adecuar el otro chasis para el óvalo. En los entrenamientos anduvimos entre los nueve de adelante, contabamos con muy buenas perspectivas pero bueno, luego cambió todo.

-Contar con pilotos argentinos en tu equipo, siempre ha sido uno de tus leit motiv…

–Seguro, sé, y lo he comprobado con Agustín Canapino mismo, que cuentan con gran capacidad y talento. Primero pensé en Pechito López, bueno contamos con Agustin que demostró lo que vale. Claro que como equipo, el factor económico es fundamental, convengamos que no somos de los equipos poderosos de Indycar ni IMSA. ¿A que argentino podría apuntar para mi equipo?, mirá como te dije, pensé en su momento en Pechito pero no se dio, había dicho en su momento que es el único piloto argentino en condiciones de venir y correr en un auto de DPI de IMSA, con la exigencia física que requiere, la fuerza G que demanda, etc, por su preparación que tiene por los años corriendo afuera y en categorías como el WEC o Fórmula E. Cuidado, desde ya Agustin anduvo muy bien, pero se hace necesario una preparación que demanda más tiempo. Otra opción en cuanto a pilotos a buena opcion es Baltazar Leguizamón, es un chico muy bien preparado, ha hecho buenas cosas en las categorías que ha corrido en EE.UU, F-Atlantic, F-4 FIA, ha vivido acá dos o tres años, está amoldado a la vida en EE.UU, ganó experiencia; podría ser una alternativa para Indy Lights. Para Indy Lights contamos con dos autos, y estamos en conversaciones con pilotos, en caso que cerremos trato, por reglamento Baltazar no podria correr pero sí probar, ahora bien, en caso que dispusieramos de un sólo piloto o bien uno se bajara uno durante la temporada, podría ser como te digo una alternativa viable la de Baltazar, reiterandote que el aspecto económico juega un rol clave. Ya comenté sobre la dificultada para lograr respaldos económicos, y en cuanto a la Argentina en este aspecto, la situación sigue muy complicada, de ahí que conseguir apoyos es complicado, pero bueno, se verá.

-Corre el Juncos Racing en la actual temporada en la Serie IMSA?

-Este año es casi un hecho que el Juncos Racing no va a participar, hemos recogido una gran gran expriencia el año pasado, sacamos muchas cosas positivas, anduvimos muy bien con Agustin y los otros pilotos en Daytona y Sebring, si bien tuvimos problemas como la pedalera que nos complicaron, y eso fue un error nuestro ya que cuando la reemplazaron se terminó el inconveniente, anduvimos muy bien en otras carreras pero nos faltó suerte y ademas padecimos el tremendo accidente de Franzoni que nos obligó a reemplazar el auto con el tremendo esfuerzo económico y humano que significó. El Juncos Racing ha sido un equipo nuevo que se midió contra los poderosos con grandes apoyos, pilotos de renombre pagos,y cumplimos muy buen papel mas allá delo que te comento, y admito que en alguna ocasión cometimos errores propios. Así que entonces, en caso de no aparecer patrocinantes, el Juncos Racing no participará esta temporada en IMSA, incluso si surgiera un equipo interesado en comprar el auto, lo venderé.

-Por lo tanto, los cañones principales apuntados a las 500 Millas de Indianápolis…

–En pocos días debo definir si estaremos en las 500 Indy, por sí o por no porque, además, tengo encima el límite de tiempo para encargar el motor Chevolet que es distinto al que se usa en el resto del campeonato. Si, será un Chevrolet, no tenmgo compromiso con la marca si bien me han tratado siempre muy bien, ahora si cerraramos un acuerdo con un piloto que corre con Honda, pues colocaríamos un Honda. Nuestra intencion en Indycar es comenzar en la primera en St. Petersburg, como te digo estoy negociando a full, y sino fuera posible sumarnos en otra fecha pero siempre con la prioridad de estar presentes en las 500 Indy. ¿El piloto?, podría ser de nuevo Kyle Kaiser si bien no corre las 500 de 2019. o bien otros probables como Spencer Pigot, Sebastián Saavedra; hay que ver como se dan las cosasa con el transcurrir de los días.

