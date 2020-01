Miguel Machi y Juan Rodríguez lideraron en el Panorámico del Oeste

Se impusieron el sábado en las pruebas para masters B2 y C; y elite respectivamente del programa que llevó a cabo Pro Ciclismo. También triunfaron Luis Paz, Fabián Boaglio, José Tolorenzi y Brian Medina.

El programa que Pro Ciclismo llevó a cabo el sábado en su circuito Panorámico del Oeste tuvo seis carreras en la que prevalecieron pedalistas de otras ciudades que cortaron la hegemonía de los sampedrinos en 2020.

En la prueba principal para elite, masters A y B1 el ganador fue Juan Rodríguez de Capitán Sarmiento quien relegó a Juan José Paz y Emanuel Grosso de San Nicolás. En B2 y C, en tanto, se impuso Miguel Machi de Capitán Sarmiento por delante de Adrián Haesler de San Nicolás y Mauricio Baca.

Otra de las divisiones donde no hubo triunfo de San Pedro fue en máster D porque sonrió José Tolorenzi de Moreno antes que el pergaminense Carlos Raies y el tigrense Rafael Corbalán mientras que en menores Brian Medina de Arrecifes cruzó la meta antes que el nicoleño Nicolás Auce y el local Daniel Barraza.

Por último, en valientes ganó Luis Paz seguido de Calixto Boaglio y Oscar Berventán en tanto que Fabián Boaglio fue el más rápido en peña sampedrina por sobre Juan Macelli y Luis Esperatte de Zárate.

Fuente: https://www.laopinionsemanario.com.ar/