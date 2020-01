Un detenido por averiguación de paradero, accidentes de tránsito, robaron en una vivienda y luego se esclareció el hecho, detenido por desobediencia, dos detenidos por orinar en la vía publica, todo esto en el Parte de Prensa Policial

DETENCION POR AVERIGUACION DE PARADERO: Día 21-1 realizando operativo de interceptación vehicular en los ingresos a esta ciudad, se procedió a la detención de una persona del sexo masculino, oriunda de la localidad de Tigre, quien poseía un pedido de paradero a solicitud de la UFI descentralizada Martínez del Departamento Judicial San Isidro.

LESIONES CULPOSAS: Día 21-1 se toma intervención policial debido que en Calles Mitre y España, momentos vehículo Volkswagen Fox se encontraba estacionado, su conductor abre la puerta para descender ocasionando que un ciclista colisione con el vehículo y caiga en la cinta asfáltica sufriendo lesiones, siendo trasladada al Hospital local.

APREHENSION INFRACCION LEY 23737: Día 25-1 en calles Sarmiento y Mendoza, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino, quien poseía en su poder cigarrillos armados de marihuana para el consumo personal.

ROBO EN GRADO DE TENTATIVA: Día 25-1 se toma conocimiento que en calles Guido Lucotti y Mármol se había producido un ilícito en una vivienda, donde autores ignorados habían sustraído un ventilador de pie, un radiograbador y un televisor, efectuado relevamiento de cámaras de seguridad del municipio y testimonios obtenidos, se logró la incautación de la totalidad de los objetos sustraídos en calle Alem 120 los cuales se encontraban abandonados en los pastizales de los fondos de dichas viviendas, restituyéndose los electrodomésticos a su propietario, como así también de diligencias de investigación se estableció la identificación del autor del hecho, poniéndoselo a disposición de la justicia.-

APREHENSION POR DESOBEDIENCIA: Día 25-1 en calles Dr. Favaloro y Mendoza, se procede a la aprehensión de un sujeto del sexo masculino, por incumplimiento de una orden impartida por el Juzgado de Paz de esta ciudad, sobre restricción de acercamiento y perímetro sobre una persona del sexo femenino.

APREHENSION por INF. ARTS 70, 72 Y 74 DEC.LEY 8031: Día 26-1 dando cumplimiento al servicio de nocturnidad, y en la desconcentración del local bailable en calles Italia y Pste. Perón, se constata la presencia de dos sujetos del sexo masculino en estado de ebriedad quienes se encontraban orinando en la vía publica, y al solicitarle que desistan su actitud comienzan a insultar al personal policial e incitando a pelear en el lugar, por lo que se los reduce y traslada a la dependencia policial.

DETENCION POR ENCUBRIMIENTO: Fecha 27-1 personal Destacamento La Luisa realizando operativo de interceptación vehicular en el ingreso a la ciudad, proceden a la interceptación de vehículo Fiat Siena de color gris, conducido por una persona del sexo masculino oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo rodado posee pedido de secuestro activo por una ejecución prendaria a solicitud del Juzgado Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, siendo trasladado a los fines legales pertinentes al asiento de esta seccional policial.

COMUNICADO:

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar estafas denominados “cuentos del tío”, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de los hechos delictivos:

Este atento a llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensajes de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentaran en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía Comunal.