Accidente de tránsito entre un automóvil y una bicicleta, robaron una bicicleta y su dueño logro recuperarla, otro caso de estafa esta vez con el alquiler de cabañas, operativos de transito vehicular con varias detenciones, información oficial de accidente en ruta 8 entre dos motocicletas, detenidos por disturbios en la vía pública, un robo bajo la modalidad de motochorros, todo esto en el Parte de Prensa Policial.

LESIONES CULPOSAS

Lunes 03/02, promediando 21.00 hs causas tratanse de establecer ocasionase accidente de tránsito en calle Av. Santa Fe y Belgrano, entre un masculino de (66 años) quien conducía Bicicleta y VW Gol color negro guiado por un masculino de (65 años) , raíz del siniestro conductor del vehículo de menor porte presento lesiones leves (politraumatismos varios) se instruyen actuaciones , rodados secuestrados fines periciales, interviene U.F.I Nro. 2 DJSN.-

HURTO

Miercoles 05/02 Dcio vecina de esta ciudad propietaria de una bicicleta marca Kawasaki de color verde y negra estilo Montanbike, que el dia 04 21:00 hs, concurrió su hijo de 17 años al predio de La Liga sito en calles Santa Fe y Gerardo Gómez en su bicicleta, dejando esta apoyada sobre el paredón del lado interno del predio sin elemento de seguridad alguno, constatando posteriormente siendo las 00:00 hs, que ignorados sin violencia le sustrajeron la misma.- Mismo dia miércoles Dte., de averiguaciones pudo recuperar el rodado por propios medios, estableciendo personal policial que el autor del hecho tratarías de un joven menor de edad., fue identificado y puesto a disposición de la UFI del Joven de San Nicolas.

ESTAFA:-

Miercoles 05/02 Dcio. Vecina de eta ciudad dando cuenta que en el mes de Octubre del año pasado 2019, se contacta a través de Facebook, co9n un masculino quien promocionaba una vivienda para alquilar en la localidad de Villa Carlos Paz de la Provincia de Córdoba. Por lo que le consulta a este para reservar la vivienda referida. Por lo que la denúnciate deposito el monto de diez mil pesos argentinos, Una vez que hizo la trasferencia Mauro Silva le remite un comprobante hecho de puño y letra en el cual consta el monto recibido. Se contactó con este al abonado (0297) 15-4363900. Ante la sospecha de que la estaban estafado, el sujeto no se contactó más con ella. Aporta capturas de pantalla en la cual figura número de cuenta y titular de la misma. –

DETENCION POR CAPTURA

Miercoles 05/02 personal de esta en marco de “OPERATIVO DE INTERCEPTACION VEHICULAR Y DE PERSONAS” en Ruta Nacional Nº 08 Av. Roque Sáenz Peña este medio, procedió a la detención de un masculino (59 años) oriundo de Cap.Fed., quien posee “Pedido de Paradero Activo- Quiebra a requerimiento de JUZGADONAC. PRIMERA INSTANCIA COMERCIAL 25 SECRETARIA 49 CAPITAL FEDERAL.- Mantenida Comunicación Magistrado de Intervención Dispuso Notificación Sumaria y Recaudos legales.-

LESIONES CULPOSAS:

Jueves 06/02., 2030hs Aprox, causas tratanse de establecer ocasionose accidente de tránsito en calle España y Alsina, entre automóvil VW Gol, de color gris guaido pro un masculino de 24 años de edad y motocicleta marca Yamaha YBR 125 CC. De color roja, guiada por masculino de 18 años, raíz del siniestro, el joven que guiaba el vehikculo de menor porte resulto con lesiones leves, , se instruyen actuaciones , rodados secuestrados fines periciales, interviene U.F.I Nro. 2

HOMICIDIO CULPOSO

Viernes 07/02, 01:40 hs aprox. causas tratanse de establecer ocasionase accidente de tránsito en el km 146 de ruta nacional nro 8, entre motocicleta marca HONDA TWISTER 250 guiada por un masculino de 22 años de edad domiciliado en esta ciudad , y motocicleta marca Brava 110 cc color roja carece de patente, guiada por un masculino de 24 años, quien transportaba como acompañante a su pareja un joven de 19 años de edad y el hijo de ambos una menor femenina de 18 meses, raíz siniestros ambos conductores resultaron con lesiones graves politraumatismos y lesiones óseas, en tanto la menor solo resulto con lesiones leves politraumatismos., ocasionadose el lamentable fallecimiento en sede del hospital local de la femenina que transitaba como acompañante una joven de origen Chaqueño domiciliada en esta ciudad., a raíz de las lesiones que presentaba.- Ninguno de los causantes portaba casco de seguridad .- Presente lugar Aytia Fiscal, personal de científica.- Vehículos secuestrados fines periciales. Se Investiga- Intervención UFI Nro.23 DJSN

DETENCION POR CAPTURA

Sabado 08/02 personal esta en el marco de el desarrollo de operativo de identificación vehicular y de personas., procedió en Ruta N°8 Km. 145, esta, a la detención de un masculino de (64 años) oriundo de Arrecifes, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo a solicitud del Juzgado de Familia, Depto. Jud. Pergamino.- Mantenida comunicación Fiscalía intervención dispuso notificación de comparendo a 1ra. Audiencia y demás recaudos legales.-

DETENCIÓN POR CAPTURA:

Fecha personal ésta en el marco de Orden desarrollo de Operativo identificación vehicular y de personas procedió en Ruta N°8 Km. 145, esta, a la detención de un masculino de (52 años) oriundo de Ing, Maschwitz . sobre quien pesaba un pedido de paradero activo a solicitud del Juzgado Correccional, Depto. Jud. Campana, en IPP caratulada LESIONES. – Mantenida comunicación Fiscalía intervención dispuso notificación de comparendo a 1ra. Audiencia y demás recaudos legales. –

HURTO

Sabado 08/02 Dcio. Vecino de esta ciudad, quien da cuenta que ignorados le habían sustraído su billetera en ocasión de que el mismo dejara esta por debajo del asiento de su motocicleta la cual dejo unos minutos estacionada por calle Urioste al 400 de este medio.-

APREHENSION INFRACCION LEY 8031

Domingo 09/02 personal esta procedió a la aprehensión de un masculino (36 años) quien momentos antes se encontraban ocasionando disturbios en la via publica en estado de ebriedad en calle La Rioja y Rivadavia de este medio.- Actuaciones Juzgado de Paz .-

APREHENSION INFRACCION LEY 8031

Domingo 09/02 personal esta procedió a la aprehensión de un masculino (22 años) quien momentos antes se encontraban ocasionando disturbios en la via publica en estado de ebriedad en calle America al 600 de este medio.- Actuaciones Juzgado de Paz .-

ROBO

Lunes 10/02 Dcio. Vecina de esta ciudad quien da cuenta que siendo las 03:0 am llega a su domicilio en su vehículo particular cuando momentos que desciende del mismo es sorprendida por dos nn quienes transitaban en motocicleta del tipo 110cc, quienes al pasar junto a ella arrebatan su mochila en la cual en su interior contenía : una computadora marca exo, color plateada de 15 pulgadas y un teléfono celular marca Motorola y otros efectos.- Se investiga.-

