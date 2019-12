0 Flares 0 Flares ×

Robaron una maquina de cortar pasto, pero la Policía la recupero, dos estafas con el famoso “cuento del tío”, robo de una motocicleta, controles de alcoholemia positivos, todo esto en el Parte de Prensa Policial

HURTO: Fecha 19-12 se recibe denuncia a una vecina de la ciudad, dando cuenta que en horas de la noche autores ignorados sin ejercer violencia ingresan a la parte trasera de la vivienda la cual no posee cerco perimetral, sito en calle Jujuy al 100 le sustraen una maquina de cortar césped naftera, marca Sensei. Tras un relevamiento efectuado se logro ubicar la misma abandonada en las vías del FFCC para luego ser entregada a su propietaria. Intervención UFI nro. 06 del Dpto. Judicial San Nicolás.

ESTAFA: Fecha 19-12 se recibió denuncia penal dando cuenta que siendo las 09:33 hs, recibió un llamado telefónico por parte de una persona del sexo masculino, refiriéndole que había ganado un gran premio en efectivo y un televisor, que tenía que seguir las instrucciones debido que le girarían por banco el dinero premiado. Se traslada al banco nación de este medio, y siguiendo las instrucciones mediante engaño la denunciante realiza giro bancario por la suma de 14.827 pesos, perdiendo luego todo tipo de comunicación con el llamante. Se solicita colaboración Sub DDI Arrecifes.

APREHENSION POR INF.ART 72 Y 74 DEC.LEY 8031: Día 21-12 circunstancias se desarrollaba el evento FOOD TRUKS, en el predio ubicado en Av. Roque Sáenz Peña y Bandera Bonaerense, se cumplimento la aprehensión de una persona del sexo masculino quien se encontraba realizando disturbios en estado de ebriedad.

HURTO: Fecha 21-12 se recibió denuncia penal a propietario de motocicleta Yamaha Crypton color roja, que en el horario comprendido entre las 02 a 06 hs, autores ignorados en calle Mendoza y Mármol, le sustraen sin ejercer violencia la motocicleta mencionada.

ESTAFA: Fecha 23-12 se recibe denuncia penal, cuyo damnifico dio a saber que el día viernes 20 cte. siendo las 14 hs recibió un llamado telefónico por parte de una persona del sexo masculino, refiriéndole que había ganado un gran premio en efectivo y un televisor, que tenía que seguir las instrucciones debido que le girarían por banco el dinero premiado. Se traslada al banco Provincia de este medio, y siguiendo las instrucciones mediante engaño la denunciante realiza giro bancario por la suma de 22.000 pesos, perdiendo luego todo tipo de comunicación con el llamante. Se solicita colaboración Sub DDI Arrecifes.

OPERATIVO ALCOHOLEMIA 22/12

06:20 HS se labro Infracción por Alcoholemia POSITIVA 0,83 g/l, procediéndose al secuestro de Vehículo Ford Ecosport.

07:00 hs se labro Infracción por Alcoholemia POSITIVA, procediéndose al secuestro de motocicleta Mondial Dax de color azul cuyo conductor en calles Sarmiento y San Juan, debido a mala maniobra cae al piso sin sufrir lesiones, siendo trasladado al hospital por el alto grado de alcoholismo. Se efectuó reconocimiento por parte médico de policía quien constata alcoholismo tercer grado. (reflejo alterado, aumento peligrosidad, visión borrosa o doble, posible consumo de 1,5 a 4 g/l)

Evento FOOD TRUKS llevado a cabo los días sábado y domingo, recibiendo apoyo de la Estación de Policía Comunal Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Grupo Apoyo Departamental, como así también personal de Transito del municipio local, finalizando el mismo sin novedad, afectándose tres móviles y 15 efectivos cada día.

CONTROL COMERCIALIZACION PIROTECNIA: A llevarse a cabo los días 23 y 24 en diferentes comercios a los fines de constatar la comercialización de pirotecnia con efecto audible y sonoro, juntamente con personal de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Capitán Sarmiento. Estipulado en la Ordenanza nro. 2432/17.

SERVICIO DE CANCHA A CUBRIR

Próximo sábado 28/12 a partir de las 16:30 horas se cubrirá la Final de la categoría Sub 20 torneo oficial de la Liga Deportiva de San Antonio de Areco, en las instalaciones del Club San Carlos, entre los equipos de la Comparsita y Huracán de San Antonio de Areco.

COMUNICADO

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar las estafas o denominados “cuentos del tío”, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:

Esté atento ante llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensaje de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o whatsapp y nunca se presentarán en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía