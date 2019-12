0 Flares 0 Flares ×

Un detenido en estado de ebriedad provocando disturbios, de identificaron pedidos de paradero activo y pedido de captura en operativo de interpretación vehicular, un detenido por una pelea familiar, todo esto en el Parte de Prensa Policial.

Infracción ley 8031 art 72 y 74 23/11/19 Fecha de Estación de Policía Capitán Sarmiento, en calle San Juan y Santa Fe esta, procedió a la aprehensión de un masculino, quiénes se encontraban en la vía pública, en estado de ebriedad y ocasionando disturbios alterando el orden público. – Consultado Secretario juzgado de paz local dispuso Not. De causa contravencional y declaración indagatoria. Se labran actuaciones. –

PARADERO ACTIVO 23/11/19 Fecha, personal Dto. La Luisa en marco del OPERATIVO DE INTERCEPTACIÓN VEHICULAR Y DE PERSONAS” en Ruta N. Nro. 8 y Av. Roque Sáenz Peña, esta, procedió a la detención de una femenina, quien cargaba con UN PEDIDO DE PARADERO ACTIVO, a requerimiento de la U.F.I. Nro. 1 del departamento judicial de San Nicolas. Mantenida comunicación con Fiscalía intervinientes dispone se cumplimenten recaudos legales. –

PARADERO ACTIVO 23/11/19 Fecha, personal Dto. La Luisa en marco del OPERATIVO DE INTERCEPTACIÓN VEHICULAR Y DE PERSONAS” en Ruta N. Nro. 8 y Cabo Fregote esta, procedió a la detención de un masculino, quien posee 1) PEDIDO DE PARADERO ACTIVO, bajo caratula LESIONES, a requerimiento de la UFI 16 Dpto. Judicial Quilmes. 2) PEDIDO DE PARADERO ACTIVO, bajo caratula AV. DE PARADERO, a requerimiento de la UFI 04 Dpto. Judicial Quilmes. Mantenida comunicación con Fiscalías intervinientes dispone se cumplimenten recaudos legales. –

PEDIDO DE CAPTURA 23/11/19 Fecha, personal Dto. La Luisa en marco del OPERATIVO DE INTERCEPTACIÓN VEHICULAR Y DE PERSONAS” en Ruta N. Nro. 8 y Av. Roque Sáenz Peña, esta, procedió a la detención de un masculino (58), quien posee un PEDIDO DE CAPTURA ACTIVO, bajo caratula DEFRAUDACION, a requerimiento del Juzgado Correccional Nro. 2 del depto. Judicial de Pergamino. Mantenida comunicación con Juzgado intervinientes dispone se cumplimenten recaudos legales. –

PARADERO ACTIVO 25/11/19 Fecha, personal está dando cumplimiento al Operativo de «Identificación de Vehicular y de Personas» en Ruta Nacional N.º 8 y Av. Alem procedió a la detención de una femenina sobre quien recae pedido de PARADERO ACTIVO por INTERNACION a requerimiento del Juzgado de Familia 1 Departamento Judicial de Pergamino, con fecha de alta 06/09/2017. Secretario juzgado dispuso notificación y recaudos legales. –

PARADERO ACTIVO 26/11/19 Fecha, personal en el marco del OPERATIVO DE INTERCEPTACION VEHICULAR Y DE PERSONAS, en ruta Nro. 8 y Av. Roque Sáenz Peña, procedió a la detención de un masculino (22), quien posee UN PEDIDO DE PARADERO ACTIVO a requerimiento del Tribunal del Menor del Departamento Judicial de San Martin. Mantenida comunicación con tribunal interviniente dispone se cumplimenten recaudos legales. –

INF. A LOS ART. 70 Y 72 DEL DECRETO LEY 8031/73- 27/11/19 Fecha personal Estación de Policía Comunal, circunstancias recorría la jurisdicción procedió a la aprehensión de un masculino, quien se hallaba orinando en la vía publica frente a una plaza y en estado de ebriedad, encontrándose en el lugar menores de edad. – Mantenida comunicación Juzgado de Paz letrado Capitán Sarmiento, dispuso notificación inicio de actuaciones contravencionales y se cumplimenten recaudos legales.-

LESIONES LEVES AGRAVADAS E INF. LEY 12.569 27/11/19 Fecha personal esta se comisiona a domicilio calle España 1864 esta, raíz conflicto familiar, constatando presencia de masculino (22 AÑOS), con heridas cortantes en su cuerpo, refiriendo que su progenitor, momentos antes raíz discusión familiar, lo había agredido con un elemento cortante, ocasionándole las lesiones, consecuentemente en el lugar es aprehendido el agresor de 44 años, incautándosele, una chapa cortante con punta y parte de un palo de escoba, con manchas hemáticas.- Tras evaluación médica (Dr. Maschietto, médico de Policía) determino que, presenta Lesiones carácter leves, de no surgir complicación, sin riesgo de vida. Consultado ayte. Fiscal dispuso not. Art. 60 CPP y concordantes, recaudos legales, intervención UFI nro. 2 Dpto. Judicial San Nicolás.-