Primer fecha del Torneo Municipal de Hockey de Verano 2020

La Jefatura de Deportes y Turismo informa que ayer martes 21 de enero del corriente comenzó el «TORNEO MUNICIPAL DE HOCKEY FEMENINO DE VERANO 2020 «🏑

Agradecemos a todos participantes y publico en general por habernos acompañados en esta primer fecha de inauguración.

Se disputo en esta 1º fecha los siguientes partidos:

✅1º PARTIDO

La Loma (0) VS Independiente (0)

🔶Amonestado:

Sarradel Yanina (La Loma)

✅2º PARTIDO

La Cumparsita (1) VS Sarmiento (0)

⚪️GOL:

Gallo, Sofia (La Cumparsita)

✅3º PARTIDO

Los 14 (0) VS San Carlos (0)