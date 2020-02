Resultados 2º fecha del Torneo municipal de Basquet

La Jefatura de Deportes y Turismo informa que el día Viernes 31 de enero se disputo la segunda fecha del Torneo municipal de Basquet de verano 2020

Se disputo en esta 2º fecha los siguientes partidos:

✅1º PARTIDO

IOMA DEPORTE VS UDOCBA GANO IOMA DEPORTE

✅2º PARTIDO

SARMIENTO VS INDEPENDIENTE GANO SARMIENTO

✅3º PARTIDO

THE KILLERS VS LOS 14 GANO THE KILLERS

✅4º PARTIDO

LA LOMA VS INDEPENDIENTE B GANO INDEPENDIENTE B

✅5º PARTIDO

IOMA DEPORTE VS SARMIENTO GANO SARMIENTO

✅6º PARTIDO

THE KILLERS VS UDOCBA GANO THE KILLERS

✅7º PARTIDO

LA LOMA VS INDEPENDIENTE GANO INDEPENDIENTE

✅8º PARTIDO

INDEPENDIENTE B VS LOS 14 GANO INDEPENDIENTE B