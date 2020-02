Resultados de la 3º fecha del Torneo Municipal de Voley

La Jefatura de Deportes y Turismo informa que el día jueves 6 de febrero del corriente se disputo la 3º fecha del Torneo Municipal de Voley de Verano 2020

.

Se disputo en esta 2º fecha los siguientes partidos:

✅1º PARTIDO

LA LOMA VS HARAS EL TURF GANO LA LOMA

2º PARTIDO

SARMIENTO B VS LA CUMPARSITA GANO SARMIENTO B

3º PARTIDO

LOS 14 VS UDOCBA ROJO GANO LOS 14

✅1º PARTIDO

UDOCBA VERDE VS LOS GUERREROS DE LA LOMA GANO UDOCBA VERDE

2º PARTIDO

SARMIENTO VS LA LOMA B GANO LA LOMA B