Ya suman 30 los casos positivos para covid-19

En la mañana de hoy se notifico de la recepcion de 10 resultados, los cuales 2 dieron positivos y 8 negativos. Y aun quedan 8 en estudio.

Parece que la cantidad de casos no para de aumentar mientras el municipio pone cada vez nenos control en la ciudad, donde muchos comercios que no estan habilitados empezaron a abrir sus puertas (o abren su puerta cuando el cliente llega), mucha gente circula por la ciudad innesesariamente de a dos o tres personas para hacer mandados, los niños y no tan niños se juntan a jugar, pero las autoridades solo controlan de 18:50 a 19:15 en ambos paso a nivel. Inclusive en los parte de prensa ya no hay detenciones por violacion del art 205 de la cuarentena.

En este momento es cuando mas debemos cuidarnos, como se anuncio ayer, la circulacion del virus es comunitaria, osea que se perdio la cadena de contagios y hay gente que sin saberlo esta contagiando