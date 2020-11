Hoy, 20 de Noviembre, se celebra el día de la Bandera Bonaerense

Instituido en el año 1997 con el fin de fortalecer la identidad provincial.

Feliz día a sus creadores, Matias Hiribarne, Ignacio Rossi, Facundo Bailo, Esteban Carrasco y Fernando Barroso.

El pueblo de Capitán Sarmiento los recordara siempre porque nos llena de orgullo que ese símbolo que nos identifica ante otras provincias haya nacido aquí, en esta comunidad que ustedes transformaron en “CUNA DE LA BANDERA BONAERENSE”.

Historia de la Bandera Bonaerense

En 1995 el subsecretario de Cultura bonaerense, Luis Verdi, junto al gobernador de ese entonces el Sr. Eduardo Duhalde, decidieron convocar un concurso para seleccionar la bandera provincial de Buenos Aires, una importante provincia del país que aun no contaba con bandera propia.

El gobernador provincial Don Euardo Duhalde en su manifiesto expuso lo siguiente: “Estamos en la tarea de crear nuestra bandera. La bandera de la Provincia de Buenos Aires. La bandera bonaerense. Muchos preguntarán por qué razón estamos buscando tener un símbolo que nos identifique como provincia. Yo siempre refiero una anécdota que ocurrió en una Escuela de Monte Hermoso, y que confirma nuestra falta de identidad. Les pregunté a los chicos de un grado, como se llamaban los compatriotas de Córdoba. Después de un instante me respondieron: cordobeses. Continué preguntando el nombre de otros provincianos, y escuchaba un coro diciendo: entrerrianos, correntinos, catamarqueños, etc. De pronto les pregunté ¿Como nos llamamos nosotros?. La respuesta fue el silencio total. Nadie sabía como nos llamamos. Creo que la bandera es necesaria porque los bonaerenses no tenemos muy en claro cuál es nuestra identidad. Somos la más importante de todas las provincias. La más grande, la que siempre ha sido el motor del trabajo y la producción del país.

La que ha dado todo a la nación, hasta su capital. Porque la ciudad que hoy es la Capital federal era la capital de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que se torna difusa nuestra identidad y un pueblo que no tiene clara su identidad, tampoco tiene claro cuál es su destino. Cuando me tocó presidir el Senado de la Nación, y antes cuando ocupé la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, veía que nuestros legisladores bonaerenses obraban como aquellos chicos de Monte Hermoso. No tenían claro que intereses defendían y carecían de espíritu de cuerpo. Por eso yo quiero que nuestra provincia recupere este espíritu provinciano que debe caracterizarnos. Estoy seguro que con este símbolo que vamos a crear estamos dando un pasito más, como lo dimos cuando lanzamos los Torneos Juveniles que ustedes ya conocen y que también llamamos bonaerenses, para que nuestro nombre, el que nos debe identificar, sea claro. Para que cuando les preguntemos a nuestros hijos o nietos, cómo nos llamamos los que vivimos en la Provincia de Buenos Aires, responda a coro: Bonaerenses. Es por eso que queremos que sean los jóvenes de la Provincia de Buenos Aires los que trabajen para que podamos elegir nuestra bandera, para que flamee al lado de la más alta, de las más grande y la que más queremos, que es la bandera argentina”. La Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, fechada en La Plata el 29 de Diciembre de 1995, nº 6952 sentó las bases del concurso. Los objetivos marcados oficialmente eran:

1. El diseño de la bandera bonaerense será el símbolo identificatorio de la provincia.

2. Será síntesis de lo histórico, lo estético y lo comunicacional.

3. Operara como soporte físico y tangible para valorizar y profundizar el sentimiento de identidad.

4. Contribuirá a afianzar el orgullo de ser bonaerenses.

5. El nuevo símbolo apuntará a ser distintivo y unificador.

Entre el segundo semestres de 1995 y 1996 fueron convocados a presentar proyectos un millón de alumnos de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron unos 254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000 presentaron trabajos) que elaboraron 81.525 bocetos, algunos de ellos con asesoramiento de maestros, historiadores y diseñadores gráficos. Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron los 32 proyectos semifinalistas, para luego llegar los 4 últimos bocetos que definirían el concurso.

La bandera vencedora fue la Nº 2, obtuvo 1.411.840 votos (alrededor del 75 por ciento). La número 4 obtuvo 255.800 votos; la número 1 obtuvo 102.094 votos y la número 3 consiguió 100.902 votos.

Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asisten a colegios distintos (Ecuación media nº 1 “Mateu Gelicich” y Educación media nº 2 “Domingo Faustino Sarmiento”).

Facundo Gaston Bailo.- Nacido el 1 de Enero de 1981, hijo de Jorge Bailo y Maria Carolina Girard. Tiene otro hermano. Estudió el jardín 901, pasando después a la escuela nº 1, y actualmente cursando estudios en la escuela media nº 2. Planea ser ingeniero agrónomo.

Carlos Ignacio Rossi.- Nacido el 12 de Junio de 1981, hijo de Carlos Rossi y Maria del Carmen Balmaceda. Es el mediano de tres hermanos. Su trayectoria estudiantil es idéntica a la de Facundo Bailo. Planea estudiar ciencias sociales.

Esteban Guillermo Carrasco.- Nacido el 9 de Julio de 1980, hijo de Jorge Raul Carrasco y Amalia María Brienza. Tiene una hermana menor. Su trayectoria estudiantil pasa por el jardín 901, la escuela primera nº 1, y la escuela media nº 1. Piensa estudiar administración de empresa.

Matias Rodrigo Hiribarne.- Nacido el 23 de Abril de 1981, hijo de Juan Raul Hiribarne y Elsa norma Tegaldo. Tiene tres hermanos. Inicialmente pasó por el jardín 901, siguiendo luego en la escuela nº 1, después tres años en la escuela media nº 2 tras los cuales pasó a la escuela media nº 1. Desea ser contador público.

Fernando Agustin Barroso.- Nacido el 25 de septiembre de 1981, hijo de Jose Alberto Barroso y Maria Cristina Gibelli. Tiene dos hermanos. Ingresó en 1994 en la escuela nº 1 y en 1996 en la escuela secundaria. Quiere ser odontólogo.

El viernes 12 de Septiembre de 1997 el gobernador Sr. Duhalde firmó el decretó por el que declaraba a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna de la bandera bonaerense”

Fue oficializada mediante Ley Nro. 11.997 del año 1997.

El campo de la bandera se divide en dos fajas de iguales dimensiones, la superior azul celeste, la inferior es verde, y están divididos por una línea horizontal roja. En el centro hay un sol naciente amarillo, en el campo inferior, la mitad inferior de un girasol, el azul del cuartel superior representa el cielo, el amarillo el esplendor, la línea roja el federalismo, los laureles simbolizan la gloria, el amarillo el girasol y los dientes de las ruedas simbolizan la producción industrial. El azul marca también los ríos de la provincia.

En 2006 se presentó la variante que tiene las hojas de los laureles despegadas de los tallos conservando todos los demás elemento Institúyase el 20 de Noviembre como “día de la bandera bonaerense”. Por ley 12.384 publicada en el boletín oficial 23973 el día 31/12/99.Creada por Ley 11997 el 12/08/97. Publicado el 26/09/97 en Boletín oficial 23446- Reg. Por decreto Nº3.991/97.