Javier Iguacel: «Me hicieron una causa para silenciarme»

El intendente de Capitán Sarmiento habló en la 99.9, y el medio https://noticiasyprotagonistas.com/ transcribio su nota, sobre la causa donde Canicoba Corral lo imputó sin siquiera informarlo de la situación: «hasta hace 10 días no tenía idea de esta causa», dijo.

No es novedad que la justicia argentina actúa de forma extraña todo el tiempo. Uno de los testigos de la causa «Vialidad Nacional» donde está implicada Cristina Fernández, es el actual intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, que fue procesado por el renunciante Canicoba Corral en una causa, por lo menos extraña.

El propio Iguacel dio detalles a través de la 99.9 y remarcó que «hasta hace 10 días, no tenía idea de la causa, el juzgado nunca se comunicó. Me mandaron una nota al despacho municipal indicandome que me citaban a declarar en indagatoria y tenía que responderla por Zoom. A los dos días me volvieron a mandar una carta por la Policía Federal».

En medio hubo un mal entendido que llevó a que incluso se dijera que podían detenerlo: «había respondido y decían que no lo había hecho. Me pusieron fecha y tuve que nombrar abogados rápidamente, me citaron en un día sin ver ninguna prueba con diversas excusas. Al momento de la indagatoria nos dijeron que no nos iban a dar la prueba, los abogados me decían que es una locura».

Con la velocidad que avanzan algunas causas, otras quedan demoradas ya que desde principios de año está esperando para hacer su declaración en la causa que tiene a la vicepresidenta complicada: «creo que tiene el objetivo principal de silenciarme o dar argumentos para que no sea un testigo válido en la causa de vialidad municipal. Hace 6 meses que estoy esperando para declarar y en un día me hicieron la causa», remarcó Iguacel.

Desde su posibilidad de participar en la política, cuando no viene de ese nicho en particular, hizo una fuerte tarea para acomodar un sector con muchas carencias como Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri: «hicimos un trabajo muy duro para reducir un 40% el valor de la obra pública y todas las licitaciones fueron transparentes y estaban publicadas en internet, si no las borraron todavía deben estar. No somos todos iguales, no somos todos lo mismo», indicó.

BAJA DE IMPUESTOS EN CAPITAN SARMIENTO

En su municipio, desde que le tocó asumir la intendencia, redujeron 98 impuestos una cifra importante que terminó impactando positivamente en la recaudación: «confiamos en la gente y entendimos que muchos no pueden pagar todo porque se funden, no porque no quieran. Había tasas ridículas como el derecho de propaganda, la cartelería en la vía pública, sacar las mesas a la vereda, derechos de construcción con lo que cuesta construir una casa y le damos un asesoramiento; son ejemplos de algunas cosas que eliminamos».

La comparación directa en el dinero recaudado llevó a uentas más equilibradas. «Teníamos una cobrabilidad de 40% y cuando eliminamos estos impuestos, pandemia por medio, tenemos más recaudación total de la que teníamos antes. La coparticipación por impuestos desde la provincia, en tanto, nos bajó mucho», alertó.