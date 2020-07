Un detenido por conflicto familiar, denuncias por estafas, varias detenciones por infracción al ART.205 Y 239 Código Penal (violación de la cuarentena), todo esto en el Parte de Prensa Policial.

APREHENSION RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: Fecha 14-7 se toma intervención en vivienda ubicada en calle Vicente López y Planes y Antártida Argentina, debido a un conflicto familiar lugar donde se procede a la aprehensión de una persona del sexo masculino, quien al momento de la identificación presento resistencia al personal policial, siendo reducido y trasladado a la Estación de Policía.

ESTAFA: Fecha 14-7 se recibe denuncia penal a un vecino de esta ciudad, dando cuenta que recibió llamados telefónicos por parte de una persona del sexo masculino refiriendo ser empleado de ANSES, quien mediante engaños logra que denunciante acuda a cajeros automáticos y realice operaciones bancarias, posteriormente constata el giro de dinero que poseía en la cuenta.

ESTAFA: Fecha 15-7 denuncio un vecino de esta ciudad, dando cuenta que constato movimientos en su cuenta bancaria no realizados por el denunciante, estableciendo posteriormente que ignorados le solicitaron préstamo personal por 15.000 pesos a una mutual de la ciudad de San Fernando.

LESIONES CULPOSAS: Fecha 17-7 se toma intervención en calles Guido Lucotti y Vicente López y Planes, debido a que automóvil Volkswagen Bora por causas se tratan de establecer colisiona con vehículo Fiat Siena, producto del siniestro acompañante del segundo vehículo sufre lesiones, siendo trasladado al hospital local previa intervención bomberos voluntarios.

DETENCION INF.ART.205 Y 239 CP: Fecha 19-7 en horas de la madrugada personal policial en calles Colon y Rivadavia, proceden a la detención de dos personas de sexo femenino y una persona de sexo masculino, los cuales circulaban en automóvil Chevrolet corsa, no pudieron justificar su permanencia en el lugar incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia, de aislamiento social, se procede al secuestro preventivo del rodado en mención con intervención del Juzgado de Faltas Local.

DETENCION INF.ART.205 Y 239 CP: Fecha 19-7 en horas de la madrugada personal policial en calle Santa fe entre Av. Alem y Guido Lucotti, proceden a la detención de cuatro personas del sexo masculino, mismos circulaban en automóvil Peugeot 206 , no pudiendo justificar su permanencia en el lugar incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio., se procede al secuestro preventivo del rodado en mención con intervención del Juzgado de Faltas Local.

DETENCION INF.ART.205 Y 239 CP: Fecha 19-7 en horas de la madrugada personal policial en calles Alfredo Palacios y Catamarca, proceden a la detención de dos personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino, mismos circulaban en automóvil Renault Sandero, quienes no pudieron justificar su permanencia en el lugar incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se procede al secuestro preventivo del rodado en mención con intervención del Juzgado de Faltas Local.

DETENCION DESOBEDIENCIA -INF.ART.205 Y 289 CP: Fecha 19-7 En Ruta Nro. 8 y Roque Sáenz Peña Personal Policial, hallándose en Operativo de Control de Acceso, procede a la detención de una persona de Sexo Masculino y su acompañante de sexo femenino quienes se movilizaban en automóvil Ford Ka, evadiendo Control y no pudiendo justificar su permanencia en el lugar incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Se procede al secuestro preventivo del rodado en mención con intervención del Juzgado de Faltas Local.

DETENCION INF.ART.205 y 239 CP: Fecha 21-7 personal policial en calle Jorge Milicich, proceden a la detención de una persona del sexo masculino, y una persona de sexo femenino, mismos circulaban en Motovehículo Yamaha Cripton, no pudiendo justificar su permanencia en el lugar incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia, de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se procede al secuestro preventivo del rodado en mención con intervención del Juzgado de Faltas Local.