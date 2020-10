Siguen los casos de estafas telefónicas, dos detenidos por averiguación de paradero, clausuraron un comercio por respetar el horario, denuncia por posible estafa en la compra de un celular, daño en el Polideportivo Municipal, todo esto en el Parte de Prensa Policial.



ESTAFA: Fecha 30/9 denuncio un vecino dando cuenta que recibió llamado telefónico por parte de una persona del sexo masculino, refiriéndole que resultaba ser un empleado de una entidad bancaria, que tendría que aproximarse para retirar sus ahorros en efectivo y depositarlos en el banco ya que dichos billetes dejarían de circular, para luego acudir NN SEXO MASCULINO quien retira dinero en efectivo entregado por el denunciante, estableciendo posteriormente que era un engaño.



APREHENSION POR AV. PARADERO: Fecha 03-10 personal policial en calles Catamarca y Santa Fe, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino por poseer pedido de paradero a solicitud del Juzgado de Paz Letrado de la ciudad de Arrecifes.



APREHENSION POR AV. PARADERO: Fecha 04-10 personal Destacamento La Luisa en Ruta 08 y Cabo Fregotte, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino por poseer pedido de paradero a solicitud de la UFI nro. 06 del Departamento Judicial San Martin.



CLAUSURA COMERCIO: Fecha 04-10 Personal Policial, procedió a la clausura del comercio denominado VINOTECA-BAR por no cumplir con la limitación horario de las 24:00 hs para ejercer la actividad comercial, ya que superada esa hora a puertas cerradas y con clientes continuo con la actividad. Interviene Juzgado de Faltas Municipalidad Capitán Sarmiento.



INF.ART.205 – 239 CP: Fecha 04-10 personal policial procedió a labrar actuaciones por incumplimiento al D.N.U a siete personas mayores de edad, por constatarse que las mismas se encontraban en el interior del comercio VINOTECA – BAR, superada la limitación horaria para permanecer en un comercio.



AVERIGUACION ILICITO: Fecha 05-10 denuncio un vecino dando cuenta que en una red social adquirió un teléfono móvil efectuando el pago en una plataforma digital, no recibiendo a la fecha el producto ni pudiendo contactarse con la vendedora para efectuar el reclamo correspondiente.



DAÑO: Fecha 06-10 denuncio personal del Área de Deportes del Municipio de Capitán Sarmiento, dando cuenta que autores ignorados violentaron la puerta de acceso a los baños del Polideportivo Municipal, no constatando faltantes.

COMUNICADO:

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar estafas telefónicas, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:

Esté atento a llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensajes de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentaran en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero. Recordar que ANSES no realiza llamadas telefónicas, no solicita datos bancarios o claves por teléfono, no cita a las personas en cajeros automáticos.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía Comunal nro. 2478-481255