Continúan las estafas telefónicas, robaron un celular de una persona fallecida por Covid-19 del Hospital San Carlos, robaron y luego recuperaron una bicicleta, se clausuro el Club La Cumparsita por estar abierto fuera de horario, un detenido por desobediencia, se recupero una motocicleta robada, todo esto en el Parte de Prensa Policial

ESTAFA: Fecha 07/10 denuncio una vecina dando cuenta que recibió llamado telefónico por parte de una persona del sexo masculino, refiriéndole que resultaba ser su sobrino y que acudiría un conocido para retirar los ahorros en efectivo y depositarlos, ya que dichos billetes dejarían de circular, acudiendo NN SEXO MASCULINO quien retira dinero en efectivo entregado por la denunciante, estableciendo posteriormente que era un engaño.

HURTO: Fecha 08/10 denuncio una vecina de esta ciudad dando cuenta que su progenitora tras fallecer de covid-19 en el hospital local, le procedieron a entregar sus pertenencias constatando la faltante de un teléfono celular.

APREHENSION TENTATIVA DE HURTO: Fecha 09/10 se toma conocimiento de la sustracción de una bicicleta la cual se encontraba en la entrada de una vivienda y tras efectuar con los móviles en servicio una amplia recorrida por la zona, se logró la ubicación del autor material del hecho quien poseía en su poder el biciclo.

APREHENSION POR PARADERO: Fecha 10/10 personal policial en calles Rivadavia y Mitre, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino por poseer pedido de paradero a solicitud del Juzgado de Paz Letrado de esta ciudad.

CLAUSURA COMERCIO: Fecha 10/10 Personal Policial, procedió a la clausura del comercio del rubro Bufet del Club La Cumparsita por no cumplir con la limitación horario de las 24:00 hs para ejercer la actividad comercial, ya que superada esa hora a puertas cerradas y con clientes continuo con la actividad. Interviene Juzgado de Faltas Municipalidad Capitán Sarmiento.

INF.ART. 205 – 239 CP: Fecha 10/10 personal policial procedió a labrar actuaciones por incumplimiento al D.N.U a doce personas mayores de edad en virtud de constatarse que se encontraban en el interior del comercio BUFET del Club La Cumparsita, una vez superada la limitación horaria para permanecer en un comercio.

APREHENSION POR DESOBEDIENCIA: Fecha 10/10 personal policial en calles Independencia y Aristóbulo del Valle, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino, quien incumplió con restricción de PROHIBICION DE ACERCAMIENTO a su ex pareja, ordenado por el Juzgado de Paz de esta ciudad.

APREHENSION TENTATIVA DE HURTO: Fecha 10/10 se toma conocimiento de la sustracción de una motocicleta y tras efectuar con los móviles en servicio una amplia recorrida por la zona, se logró la ubicación del autor material del hecho quien poseía en su poder la motocicleta, siendo la misma restituida a su propietario.

DETENCION INF ART 205 y 239 DEL C.P: Fecha 11/10 Personal Policial en calles Esteban Dalio y Pste Perón, procedieron a la detención de cuatro personas del sexo masculino que se movilizaban en un automóvil, incumpliendo a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia de Aislamiento Social.

INF. ART. 205 – 239 CP: Fecha 11/10 Personal de la Estación de Policía en horas de la madrugada, se constituyen en una vivienda ubicada en calle España y Gerardo Gómez, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente; procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la totalidad de diez personas.

LESIONES CULPOSAS: Fecha 12-10 personal policial se constituye en calles Guido Lucotti y Urioste, debido a accidente de tránsito entre dos motocicletas conducidas por personas del sexo masculino, quienes sufren lesiones leves.

COMUNICADO:

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar estafas telefónicas, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:

Esté atento a llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensajes de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentaran en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero. Recordar que ANSES no realiza llamadas telefónicas, no solicita datos bancarios o claves por teléfono, no cita a las personas en cajeros automáticos.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía Comunal nro. 2478-481255