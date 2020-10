Un detenido por tenencia de marihuana, hurto y hallazgo de motocicleta, balearon el patio de una vecina, dos detenidos por pelea en la vía publica con armas blancas, 2 casos de violación de la cuarentena en domicilios particulares, un detenido por amenazas, un accidente de tránsito, todo esto en el Parte de Prensa Policial.

APREHENSION LEY 23737: Fecha 15-10 personal policial en calles Mendoza y Mármol, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino quien poseía en su poder un envoltorio de nylon conteniendo marihuana.

HURTO Y HALLAZGO MOTOCICLETA: Fecha 15-10 denuncio una vecina dando cuenta que autores ignorados sustraen sin ejercer violencia de su domicilio sito en calle Alfredo Palacios e Italia, motocicleta Mondial 100 cc de color blanca, de averiguaciones practicadas con fecha 19-10 se logró la incautación del rodado el cual se encontraba abandonado, siendo la misma restituida a su propietario.

AVERIGUACION DE ILICITO: Fecha 15-10 se labran actuaciones de oficio en virtud de publicación por red social donde una vecina refiere haber sufrido rotura de una maceta ubicada en el patio de su domicilio causado por un proyectil de arma de fuego, solicitándose pericia balística para determinar tipo de proyectil, trayectoria y arma utilizada.

APREHENSION POR LESIONES RECIPROCAS: Fecha 17-10 personal policial en calles Antártida Argentina y España, proceden a la aprehensión de dos personas del sexo masculino, quienes tras mantener discusión confrontan con armas blancas sufriendo lesiones leves, incautándose las armas utilizadas y posterior traslado a esta seccional policial.

INF. ART. 205 – 239 CP: Fecha 17-10 Personal de la Estación de Policía en horas de la madrugada, se constituyen en una vivienda ubicada en calle Urioste y Alsina, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente; procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la totalidad de seis personas.

APREHENSION POR AMENAZAS CALIFICADAS: Fecha 18-10 personal policial se constituye en calles Sarmiento y Alsina debido a conflicto familiar, cumplimentándose aprehensión de una persona del sexo masculino quien momentos antes con un arma blanca le profiere amenazas a su concubina.

INF. ART. 205 – 239 CP: Fecha 18-10 Personal de la Estación de Policía en horas de la madrugada, se constituyen en una vivienda ubicada en calle Vicente López y Planes y La Plata, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente; procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la totalidad de ocho personas.

INF.LEY 13927: Fecha 18-10 se toma conocimiento que en calles Sarmiento y Av. Roque Sáenz Peña se había producido la colisión entre dos vehículos no habiendo lesionados, efectuado test de alcoholemia a los conductores uno de ellos arrojo como resultados positivo 2,18 G/L secuestrándose vehículo Renault 18 de color gris. Intervención Juzgado de Faltas.

COMUNICADO:

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar estafas telefónicas, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:

Esté atento a llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensajes de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentaran en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero. Recordar que ANSES no realiza llamadas telefónicas, no solicita datos bancarios o claves por teléfono, no cita a las personas en cajeros automáticos.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía Comunal nro. 2478-481255