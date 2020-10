Varias personas detenidas por romper la cuarentena, una denuncia por realizar una operación comercial con dinero falso, varias denuncias por intento de estafa y estafas concretadas con el cuento del tío, un detenido por robo de una motocicleta, todo esto y mas en el Parte de Prensa Policial.



INFRACCION ART. 282 CODIGO PENAL: Fecha 23/9 denunció un vecino dando cuenta que realizo la venta de un teléfono celular, constatando posteriormente que el dinero que recibió por la operación comercial eran apócrifos.

LESIONES CULPOSAS: Fecha 23-9 personal policial se constituye en calles España y Av. Mitre, debido a accidente de tránsito entre motocicleta Suzuki AX100 conducido por una persona del sexo masculino, y automóvil Volkswagen Suran de color verde. Conductor motocicleta trasladada al Hospital local, sufriendo lesiones leves.

ESTAFA: Fecha 24-9 al 25/9 se han recepcionado tres denuncias penales a vecinos de esta ciudad, dando cuenta que recibieron llamados telefónicos por parte de una persona del sexo masculino refiriendo ser empleado de ANSES, quien mediante engaños logra que los denunciantes acudan a cajeros automáticos y realicen operaciones bancarias, posteriormente constatan dos de ellos la faltante de dinero que poseían en la cuenta bancaria.

DETENCION INF ART 205 y 239 DEL C.P: Fecha 25/9 Personal Policial en calles Pedro Gambaro y Catamarca en horas de la madrugada procedieron a la detención de dos personas del sexo femenino, quienes incumplieron a lo ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia de Aislamiento Social.

INF. ART. 205 – 239 CP: Fecha 26/9 Personal de la Estación de Policía en horas de la madrugada, se constituyen en una vivienda ubicada en calle Vicente López y Planes y Gerardo Gómez, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la totalidad de siete personas.

APREHENSION POR DESOBEDIENCIA: Fecha 27-9 personal policial en calles Vicente Lopez y Planes y Jujuy, proceden a la aprehensión de una persona del sexo masculino, quien incumplió con restricción perimetral ordenado por el Juzgado de Paz de esta ciudad.

INF. ART. 205 – 239 CP: Fecha 27/9 Personal de la Estación de Policía en horas de la madrugada, se constituyen en una vivienda ubicada en calle Centenario y Pedro Gambaro, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, procediéndose a la notificación de la formación de la causa a la totalidad de tres personas.

INF. ART. 205 – 239 CODIGO PENAL: Fecha 27/9 Personal de la Estación de Policía Comunal en forma conjunta con personal de Patrulla Rural, en horas de la madrugada se constituyen en vivienda ubicada en Av Circunvalación y Ruta 8, por encontrarse varias personas reunidas incumpliendo con las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad Urgencia, en lo que respecta a la prohibición de desarrollarse eventos sociales cualquiera sea el número de concurrentes. Procediéndose a la notificación de la formación causa al propietario de la vivienda y a los concurrentes, siendo un total de 35 personas.

HALLAZGO MOTOCICLETA: Fecha 27/9 personal policial en calles Centenario y Entre Ríos, procede a la incautación de una motocicleta marca Honda CBX250, abandonada y ocultada entre pastizales, lográndose localizar a su propietario quien no había constatado al momento su faltante, haciéndosele entrega del rodado.

APREHENSION RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES: Fecha 27/9 personal Estación de Policía juntamente con personal de la Comisaria de la Mujer y Familia, se constituyen en vivienda ubicada en calles Mendoza y España a los fines d proceder a notificar a una persona del sexo masculino una medida cautelar por VIOLENCIA FAMILIAR, recibiendo como respuesta agresión física siendo aprehendido y trasladado al asiento de la Estación de Policía.

APREHENSION ROBO AGRAVADO DE VEHICULO: Fecha 28-9 personal policial en calles Alem y 29 de Junio, proceden a la aprehensión de dos personas del sexo femenino menores de edad, quienes se movilizaban en motocicleta marca Yamaha YBR de color blanco, quienes con la ayuda de una persona del sexo masculino a quien se aprehende a una cuadra del lugar, sustraen momentos antes del Barrio Los Patos el rodado mencionado.

COMUNICADO:

Con la finalidad de procurar la seguridad, prevenir el delito y evitar estafas telefónicas, se recomienda a la ciudadanía en general y especialmente a los adultos mayores, tener en cuenta los siguientes consejos para evitar ser blanco de hechos delictivos:

Esté atento a llamadas telefónicas procedentes de números privados o anónimos. No brinde información personal ni bancaria. Si recibe un llamado de personas o mensajes de texto de haber sido ganador de un premio, recuerde que no debe depositar ni pagar dinero alguno hasta tanto averiguar la veracidad del mismo. Las entidades bancarias no solicitan información mediante mensajes de texto o WhatsApp y nunca se presentaran en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero. Recordar que ANSES no realiza llamadas telefónicas para solicitar datos personales ni bancarios para el cobro del IFE.

Ante cualquier tipo de llamados de estas características, corte la comunicación y llame inmediatamente al 911 y/o a la Estación de Policía Comunal nro. 2478-481255.